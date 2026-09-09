Ümit Besen, Kayseri’de düzenlenen Fuar 38 etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Konser öncesinde kaldığı otelin önünden nostaljik bir minibüsle alınan sanatçı, yıllar önce kentte toplu taşıma aracı olarak kullanılan araçla konser alanına götürüldü. KONSER YOLCULUĞU MİNİBÜSLE YAPILDI Kayseri’de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce sona eren Anadolu Fuarı’na duyulan özlemi yaşatmak amacıyla düzenlenen Fuar 38 etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Ümit Besen, konser alanına nostaljik bir araçla gitti. Sanatçı, konakladığı otelin önünden daha önce Kayseri’de toplu taşıma aracı olarak kullanılan nostaljik minibüsle alındı. “NİKAH MASASI” EŞLİĞİNDE YOLCULUK Ümit Besen’in minibüsteki yolculuğu etkinlik kafilesindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde sanatçının, kendi sevilen parçalarından “Nikah Masası” eşliğinde nostaljik minibüste seyahat ettiği anlar yer aldı. Besen’in konser öncesindeki yolculuğu, etkinliğin geçmişe gönderme yapan atmosferine de eşlik etti.

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