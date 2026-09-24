Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 kişinin yargılandığı davanın 87'inci duruşmasında iş insanı Ümit Boyner'in bugün gözaltına alınan oğlu Mithat Sinan Bolak da savunma yaptı.

Gözaltına alınmasının ardından bugünkü duruşmada savunma yapan Bolak, suçlandığı eylemde yer alan sözleşmelerde imzasının bulunmadığını, suçlamalara ilişkin bağlantısına dair somut bir delil olmadığını söyledi.

İBB'ye Dış İlişkiler için başvurduğunu, profesyonel yeterliliği nedeniyle Kültür A.Ş.'den teklif geldiğini ifade eden Mithat Sinan Bolak, "Bir süre düşündüm. Tereddüdümün nedeni daha önce kamu kurumlarıyla hiç çalışmamış olmamdı" dedi. Eski Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü olan Bolak, amacının hiçbir zaman maaş ve yan hak olmadığını kaydetti.

'İLK UÇAKLA MAHKEMENİN HUZURUNA GELDİM'

Açılan davanın kendisinin 3 aydır vekaleten görev yaptığı döneme geldiğini kaydeden Mithat Sinan Bolak, asıl görevinin Kültür Etkinlikleri Müdürü olduğunu, bu görevi yaptığı döneme ilişkin hakkında bir suçlamanın bulunmadığını belirtti.

İBB Davası'ndan 2 yıl önce yurt dışına taşındığını belirten Bolak, tüm bilgilerini de konsolosluk ve E-Devlet üzerinden güncellediğini, söylerken, eski telefonunun kullanımda olmadığı için kendisine ulaşılamadığını belirtti. Bolak, "Hakkımda yakalama kararı bu nedenle verilmiş. Öğrenir öğrenmez ilk uçakla mahkemenizin huzuruna geldim" dedi.

Bolak'ın hakkındaki yakalama kararı da savunmasının ardından kaldırıldı.