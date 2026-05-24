CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü TV'de "Akıl Yolu" programında "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye tepki gösteren Dikbayır, "Terör örgütü evine girer gibi girdiler" dedi. KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER Dikbayır, "Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin başında olsa gelmezdim" dedi. Özgür Özel'e güvendiği için partiye dahil olduğunu ifade eden Dikbayır, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum; benim genel başkanım Özgür Özel" diye konuştu. Dikbayır, Meral Akşener döneminde İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra 21 Ekim 2025'te CHP'ye geçmişti.

