İYİ Parti'den ihraç edilmesinin ardından bir süre bağımsız kalan, daha sonra CHP'ye katılan Ümit Dikbayır mutlak butlan kararının ardından bir kez daha istifa ederek bağımsız kalmıştı. Dikbayır, son olarak Sözcü TV Programcısı Serap Belovacıklı'ya yaptığı açıklamada AKP'ye katılacağı iddialarını doğruladı.

İYİ Parti'den 5 Aralık 2023 tarihinde Akşener'in ailesinin ve özel kalem müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını incelettiği iddiasının kamuoyunda gündeme gelmesinden sonra genel başkan sevkiyle partiden ihraç edilmişti.

KILIÇDARĞLU'NA TEPKİ GÖSTERİP CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir süre bağımsız kalan Ümit Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde CHP'ye katıldı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık hedef tahtasına oturttuğu Dikbayır, 23 Haziran 2026'da da CHP'den istifa etti.

Dikbayır'ın ne yapacağı uzun süre merak konusu olurken, YENİ Parti'nin kurucuları arasında yer almaması akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Dikbayır'ın AKP'ye katılacağı iddiaları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Sözcü TV Programcısı Serap Belovacıklı'ya konuşan Dikbayır hakkındaki iddiaları doğruladı. Belovacıklı görüşmenin detaylarını "Ümit Dikbayır ile konuştum ve '14 Ağustos'ta AKP'ye geçecek' iddialarını doğruladı. 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi" ifadeleriyle aktardı.

'NİMET ABLA'YI HATIRLATTI

Dikbayır'ın siyasi kariyeri geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılan Nimet Özdemir'i hatırlattı.

Nimet Özdemir de 2024'te İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılmış, 2026'da CHP'den ayrıldıktan hemen sonra da AKP'ye katılmıştı.