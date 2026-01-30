İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması' kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alınan Ümit Karan, sevk edildiği hakimlik tarafından 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'ın haberine göre Karan'ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testinde hem kan hem de idrarında kokain kullandığına yönelik ibareler tespit edilirken, yaklaşık iki haftadır tutuklu olan eski Galatasaraylı ve milli futbolcunun 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

49 yaşındaki eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili Ş.N (23) isimli genç bir kız verdiği ifadede, Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk ifadesinde uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" demişti. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.