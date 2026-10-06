Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Macaristan ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın ardından 2'nci sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'ndaki 8'inci maçında 4'üncü beraberliğini aldı. Elemelerde 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde eden milliler, grubu 13 puanla tamamladı. Türkiye, Hırvatistan'ın ardından 2'nci sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı.
Elemelerdeki 9 grubun lideri, en iyi 1 grup ikincisi ve 2 ev sahibi ülke Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak son 4 takım ise play-off'ta belli olacak. Türkiye'nin play-off'taki rakibi, 9 Ekim Cuma günü UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.