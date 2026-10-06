Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Macaristan ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın ardından 2'nci sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'ndaki 8'inci maçında 4'üncü beraberliğini aldı. Elemelerde 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde eden milliler, grubu 13 puanla tamamladı. Türkiye, Hırvatistan'ın ardından 2'nci sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı. Elemelerdeki 9 grubun lideri, en iyi 1 grup ikincisi ve 2 ev sahibi ülke Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak son 4 takım ise play-off'ta belli olacak. Türkiye'nin play-off'taki rakibi, 9 Ekim Cuma günü UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.