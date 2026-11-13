Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunun ilk maçında Çekya'yı Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda ağırladı. Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın tek golü 49. dakikada geldi. Kacor'un golüyle öne geçen Çekya, kalan bölümde skorun değişmemesiyle ilk maçı kazandı.
RÖVANŞ 17 KASIM'DA ÇEKYA'DA
Ümit Milli Takım, rövanşta 17 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak. İki karşılaşma sonunda turu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.