Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı iki karşılaşmanın statları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, ilk maçta 13 Kasım Cuma günü Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda Çekya'yı ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 17 Kasım Salı günü Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak. Turu geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.

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