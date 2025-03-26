Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrısının ardından cezaevinde SÖZCÜ TV yasağı kalktı. Özdağ gazetemize gönderdiği mesajda “SÖZCÜ TV için izin çıktı. İnşallah bağlanacak” dedi. Özdağ, yaklaşık bir ay önce Silivri’deki TV kanalları arasında SÖZCÜ TV olmadığını belirtmiş ve “Adalet Bakanı bir iyilik yapıp başta SÖZCÜ TV olmak üzere izlenebilecek makul kanalları da devreye sokar mı?” diye sormuştu.

İMAMOĞLU İLE KARŞILAŞTIK

Özdağ ayrıca mesajında bu hafta iddinamesinin çıkacağını beklediklerini belirterek, “Böylece yeni bir aşamaya geçeceğiz. Dün gece avukat görüşme odasında İmamoğlu ile karşılaştık. Kaymakamlık veya valiliğin getirdiği belgeleri imzalıyordu. Fiziksel olarak güçlü gördüm. Bakımlı ve dinç. Selamlaştık, uzaktan bağırarak konuştuk” dedi.