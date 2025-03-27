CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve menajer Ayşe Barım'ı ziyaret etti.

'EKREM BAŞKANIMIZIN ENERJİSİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ayşe Barım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüm. Ekrem başkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Heyecanını ve enerjisinin yüksek olduğunu gördüm, ondan dolayı da mutlu oldum. Kendisi, cumartesi günü yapılacak olan Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden anneanneleri, babaanneleri, büyük babaları, dedeleri, çocukları herkesi Maltepe'ye bekliyor. Maltepe mitinginin son derece coşkulu olmasını önemsiyor. Bütün İstanbullulardan ve bütün Türkiye'den şöyle bir dileği oldu; bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü ve bayram süresi içerisinde 'ben oradaymışım gibi bayramlaşma yapmanızı arzu ediyorum' dedi. Bütün İstanbulları bayram süresi içerisinde Saraçhane'ye bekliyor" dedi.

'SON 7 GÜNÜN YILDIZI GENÇLER'

Mustafa Sarıgül, "Bu son 7 günün yıldızı gençler. Üniversite gençlerinin verdiği mücadele hepimizi ve Ekrem başkanı olağanüstü mutlu etti. Televizyon izliyor, Silivri'yi bir çalışma ofisi gibi değerlendirdiğini söylüyor. Özellikle CHP Genel Merkezi'nin, Genel Başkanımız Özgür Özel'in vermiş olduğu mücadeleden gurur duyuyor. Arzu ediyoruz ki hukuk cereyan etsin. Çok değerli şöyle bir söz var; 'Bir topluluğa kin tutsanız dahi mutlaka adil davranmanız lazım.' Adalet hepimize lazım" dedi.

'ONLARA MORAL VERDİM'

Sözlerine devam eden Sarıgül, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, onunla da uzun uzun görüşme yaptım. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile de çok önemli görüşmeler yaptım, onlara moral verdim. Sık sık gelip gideceğim" ifadelerini kullandı.

'ÜMİT ÖZDAĞ BAYRAMDAN SONRA AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ'

Sarıgül, "Ümit Özdağ ile görüşmem beni üzdü ve sıkıntıya soktu. 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit hocam daha moralliydi. Ümit hocam diyor ki '65 gün oldu benim iddianamem neden hazır değil, ben neden buradayım, burada neden olduğumu keşke ben de bilsem' diyor. Aynı zamanda 'Güçlü suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatarı yok. Artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren artık bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum, benim burada bulunmamam lazım. Ben bir şey yapmadım sizin beni ziyarete cezaevine gelmemeniz gerekiyor, benim özgür olmam lazım. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek' diyor. Moral vermeye çalıştım" diye konuştu.

Sarıgül, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çok değerli bir akademisyen. Mahir Polat kardeşimize, tarihi, kültürü, tabiat ve kültür varlıkları koruma kurullarını sormalıyız ama Silivri'yi hiç sormamamız gerekiyor. Burada olması bizi üzüyor. Rahatsız olduğu için görüşme imkanımız olamadı. revire çıktığını söylediler. Bugün saat tam 14.00'da grup başkan vekillerimiz, genel başkanlarımız ile birlikte genel merkezimizde toplantı yapacağız. Pazar günü 15 milyon yurttaşımızın tasdik ettiği cumhurbaşkanlığının milletvekili olarak da oylamasını yapacağız" dedi.