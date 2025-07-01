Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nu ziyaret etti.





'ASKERİMİZE SALDIRI VAR AMA AÇIKLAMIYORLAR'



Özdağ şunları söyledi: “Türk askerlerine, Kuzey Irak’ta saldırılar gerçekleştiriliyor. Yaralılarımız var ama hâlâ bir açıklama yok.

Ne zaman yapacaksınız, neyi bekliyorsunuz? Devletin elindeki bilgileri halkla paylaşması gerekiyor ama askerlerine yapılan saldırılar için halkını bilgilendirmeyen bir yönetim, orman yangınları ve ormanlara yapılan saldırı konusunda da halkını bilgilendirmezse buna şaşırmamak gerek.” Halaçoğlu ise “Özdağ’ın 149 gün hücrede tutulması kabul edilebilecek bir durum değil. Ama hücrelere düşmek, hatta ölmek bile bizi vatan ve millet sevdalısı olmaktan alıkoyamaz” dedi.