Silivri Cezaevi'nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüştü.

Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Özdağ'ın kilo vermesi dikkatlerden kaçmamış, sağlığıyla ilgili partililer endişe etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, 45 gün önce yapılan kan tahlillerinin çok iyi çıktığını ve sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Özdağ'ın 'zayıflamış' yorumlarına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

'HİÇ ÜZÜLMEYİN, SPOR YAPIYORUM'

"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler.

'6 KİLO VERDİM'

Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda.

'KAN TAHLİLLERİM ÇOK İYİ'

45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir"