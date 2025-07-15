Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK üyelerinden oluşan bir grubun silah bırakmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, AKP ve MHP’nin seçmenlerini “ülkeye hayır getirmeyeceğini” düşündüğü bu ittifakı engellemeye çağırdı.

Türk milletinin etnik temelde ayrıştırılmak istendiğini belirten Özdağ, “Millet kaya gibi tek cephe olmalı” ifadelerini kullandı.

Videoda dikkat çeken bir başka nokta ise, AKP, MHP ve DEM Parti arasında kurulan ittifakın arka planında teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yürütüldüğü iddia edilen pazarlıklar oldu.

Özdağ, yapılan görüşmelerin yeni anayasa çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu ve iktidarın, kamuoyuna aksini söylese de PKK’ya ciddi tavizler verildiğini öne sürdü.

TABAN RAHATSIZ

Özdağ, Erdoğan’ın son konuşmasında Türk milletini etnik gruplara ayıran söylemlerde bulunduğunu da eleştirdi. İç cephenin bölündüğünü ifade eden Özdağ, Cumhur İttifakı’nın vatansever tabanının bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu belirtti.