Zafer Partisi lideri Özdağ, Reuters'ın gündemdeki konular ile ilgili sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Özdağ, PKK'nın kendini bir karşılık almadan feshedeceğine inanmadığını, bunun "gerçek olamayacak kadar iyi" olduğunu söyledi.

"BU DOĞRU OLSAYDI MÜKEMMEL OLURDU"

Özdağ, Cumhur İttifakı'nın PKK'nın kendisini feshetmesi ile ilgili olarak, "PKK-YPG-PYD de silah bırakarak kendilerini feshedecekler. Öcalan, PKK ve DEM fesih karşılığında herhangi bir şart ileri sürmüyorlar" ifadelerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Eğer bu doğru olsaydı mükemmel olurdu. Yani PKK gibi bölgesel bir terör örgütü, Avrupa'da yaygın bir altyapısı olan bir terör örgütü kayıtsız şartsız teslim oluyor ve kendisini feshediyor. Gerçek olmak için çok güzel."

Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması için "yapılması gereken siyasi ve hukuki düzenlemelerle" ilgili açıklamasına işaret eden Özdağ şu soruları yöneltti:

"ANAYASA VE YASALARDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?"

"Bunların ne olduğu belli değil. PKK'nın kendisini feshetmesi karşılığında Anayasa ve yasalarda hangi değişiklikler yapılacak? PKK mensuplarına af gelecek mi, gelince bu nasıl olacak? Cumhur İttifakı 'Öcalan'ın açıklaması YPG'yi kapsıyor' diyor, YPG ise 'kapsamıyor' diyor. Bu sorun nasıl çözülecek?"

"Özetle bu süreç ile ilgili çok karanlık noktalar var" diyen Özdağ, sürecin hızlı sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasını mümkün görmediğini belirtti.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim ile beklentisi konusunda ise Özdağ, "Erken seçim ancak Öcalan ile yapılan görüşmelerin Anayasa değişikliği ile sonuçlanması sonucunda mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamı, Özdağ'ın tutuklanma gerekçeleri ve PKK hakkındaki açıklamaları hakkında yorum yapmadı. Son aylarda muhalefet siyasetçilerini hedef alan soruşturma ve tutuklamaların siyasi amaçlarla yapıldığı iddialarına hükümet yargının bağımsız olduğu şeklinde cevap veriyor.