Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti sonrası ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Özdağ, kurulması beklenen komisyonun “PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın taleplerini meşrulaştırma riski taşıdığını” savundu.

'KOMİSYON ÖCALAN TALEPLERİNİ MEŞRULAŞTIRACAK'

Zafer Partisi lideri, söz konusu yapının yalnızca göstermelik bir “demokratikleşme adımı” olmadığını öne sürerek, “Bu komisyon, terör örgütü elebaşının taleplerini dinleyip meşrulaştıracak bir zemin haline dönüşebilir. CHP’nin bu yapının parçası olması, komisyona siyasi meşruluk kazandırır” dedi.

'CHP TABANININ BEKLENTİSİNİ DİKKATE ALMALI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinde bu uyarısını doğrudan paylaştığını aktaran Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin bu komisyona katılmaması sadece siyasi değil, tarihi bir sorumluluktur. İYİ Parti’nin aldığı kararı son derece doğru buluyoruz, onlar komisyona katılmama yönünde net bir tutum aldı. CHP de tabanının beklentisini dikkate almalı ve bu sürece dahil olmamalı.”

Komisyonun amacına yönelik eleştirilerini sürdüren Özdağ, çözüm süreci benzeri bir yapının “devleti yeniden kurma iddiası taşıdığını” öne sürerek şunları söyledi:

“Demokratikleşmeden söz ediliyor ama nasıl? Öcalan’ın önerilerini tartışarak mı? Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini sorgulamak anlamına gelir. Kurucu önderliklerden bahsediliyor bazı çevrelerde. Bunlar kabul edilemez.”

Özdağ’ın açıklamaları, çözüm süreci tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde, muhalefet partilerinin olası tutumlarına dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.