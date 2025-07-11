Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ile Futbol A Takımı’nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için dünyaca ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe'nin Chobani ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Anlaşmayı Fenerbahçe'ye yakıştıramadığını belirten Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk yoğurdunu ABD’de Yunan yoğurdu diyerek pazarlayan, Türkiye’ye PKK ağzı ile iftiralar atan bu kişi Fenerbahçe’nin sponsoru olacakmış. Fenerbahçe kökleri İstiklal Harbinde olan Atatürk’ten taviz vermeyen, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek gurur duyanların takımıdır. Ben yakıştıramadım. Bu kararı uygulamadan önce bütün Fenerbahçelilerin katılacağı bir oylama yapın."