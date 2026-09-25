Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'DEVLET GÖREVLİSİNE AİT FON GELİRİ'

Türkiye’yi sarsan fon kriziyle ilgili de konuşan Özdağ, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün beni İsviçre'den bankacı arkadaşım aradı. Dedi ki, İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den bir devlet görevlisine ait büyük bir miktar para yatırılmak istenmiş. Banka da sormuş 'Bunun kaynağı ne?' diye. Fon geliri olduğu ibraz edilince İsviçre Bankası da bunu şüpheli bulmuş"

'BUNA RAĞMEN ÖNLEM ALINMIYOR'

"Sermayenin ve paranın kaynağı fon geliri olarak ibraz edilince İsviçre Bankası bunu şüpheli bulmuş ve Morgan Stanley'e iletmiş. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etmiş. Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor. Kriz büyüyor"