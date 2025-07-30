Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İYİ Parti mitingine Zafer Partisi bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek verecektir" dedi.

Özdağ, "Değerli Bursa İl Başkanımız, çevre il ve ilçe başkanlarımız, kıymetli Zafer Partili dava arkadaşlarım, 3 Ağustos 2025 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan İYİ Parti mitingine Zafer Partisi bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek verecektir" dedi.

Özdağ şunları kaydetti:

Katılımımız, partimizin üniter devlet yapısını, milli kimliği ve Türk birliğini savunan duruşunun sahadaki tezahürüdür.

Bu miting, yalnızca bir siyasi etkinlik değil, açılım süreci adı altında yeniden devreye sokulmaya çalışılan bölücü planlara karşı Atatürk Cumhuriyetini savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır.

Bu nedenle Bursa başta olmak üzere, çevre illerdeki Zafer Partisi teşkilatlarından da güçlü bir katılım bekliyoruz.

Organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için: İl ve ilçe teşkilatlarımızın katılım listelerini 1 Ağustos’a kadar genel merkeze bildirmeleri, ulaşım ve koordinasyonun mitingin sahibi olan İYİ Parti teşkilatları ile disiplin içinde yürütülmesi, tüm mensuplarımızın Zafer Partisi ciddiyetine uygun bir tutum içinde olmaları önem arz etmektedir. Katkı ve emekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.