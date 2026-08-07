Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı.

PKK'YA AF YASASI

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Sözcü Televizyonu ekranlarında 'Çerçeve Yasa'ya çok sert tepki. Özdağ, yeni düzenlemenin PKK'ya özel bir af getirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını hedef alan bir dönüşüm sürecinin ilk adımı olduğunu savundu

MHP'li Feti Yıldız'ın karşı çıkanlara yönelik üslubunu eleştiren Özdağ, MHP'nin geçmişteki duruşunu hatırlatarak; Feti Yıldız'ın bugünkü söylemlerinin, 2015 öncesindeki ilk süreçte AK Parti medyasının MHP ve kendilerine yönelttiği eleştiri diliyle aynı mantığa dayandığını ifade etti.

SEVR HATIRLATMASI YAPTI

Tarihten örnekler veren Özdağ, Sevr ve Versay antlaşmalarını hatırlatarak "Kötü barışlar daha sonraki savaşların zeminini hazırlar. Birinci müzakere sürecinin sonunda 744 polis ve askerimiz hendek operasyonlarında şehit düşmüştü" dedi.

Zafer Partisi olarak terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Özdağ, terörle pazarlık edilerek ve taviz verilerek sürecin durdurulamayacağını, aksine bunun toplumsal barışı ve Türkiye'nin jeopolitik bütünlüğünü riske atacağını belirtti.

PKK ve terörle mücadele konusunda 1989'dan bu yana çalıştığını ve 10 kitap kaleme aldığını ifade eden Özdağ, partisin eleştirilerinin siyasi hamlelerden ziyade akademisyenlik ve bilimsel birikim üzerine kurulduğunu söyledi.