Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi'nden ayrılıp CHP'ye geçen Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalara partisinin genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında cevap verdi.

İnce'nin "Ümit Özdağ benden daha fazla para harcadı siyasette" dediğini ve "Parti kurmak turşu kurmak değildir" ifadelerini kullandığını aktaran Özdağ, "Muharrem Bey, parti kurmanın çok ciddi bir iş olduğunu biz biliyoruz" dedi.

"KURDUĞU PARTİDEN KAÇTI"

Özdağ, İnce'ye parti kurmanın yanı sıra kurulan partinin arkasında durmanın da önemli olduğunu belirterek, "Ama parti kurmak ciddi bir iş olduğu kadar, insanın kurduğu partiden kaçmaması da ciddi bir iştir" ifadelerini kullandı.

"O KONULARA HİÇ GİRMEYİN ÜZÜLÜRSÜNÜZ"

Zafer Partisi lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce insanı partilerinden ayırıp, çocuklarının nafakalarına il ve ilçe binaları kurdurup, genel merkez kurdurup, ondan sonra kendi kişisel kariyeriniz için kurduğunuz partiden kaçıp, kendinize başka bir siyasi partide eğer kariyer ararsanız doğrusu bunu ne millete ne tarihe anlatırsınız. Kimin daha fazla para harcadığına gelince, isterseniz o konulara hiç girmeyin. Siz üzülürsünüz."