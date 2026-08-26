Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 5. kuruluş yıldönümü için düzenlenen etkinlikte konuştu. Özdağ, AKP içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası için 'panik içinde' hazırlık yapıldığını söyledi.

AKP'nin çöküş sürecinde olduğu iddiasını gündeme taşıyan Özdağ, AKP'li kurmayların Erdoğan sonrası için hazırlık içinde olduğunu ve AKP'nin oy oranının yüzde 27 seviyesine düştüğüne dikkat çekti.

Özdağ, anket şirketlerinin araştırmaları için 'hormonlu' nitelemesinde bulunurken, "AK Parti oyları bütün 'sana ne lazım abi' şeklinde araştırma yapan araştırma şirketlerinin hormonlu araştırmalarına rağmen önlenemez bir düşüş içinde ve yüzde 27 bandına gerilemiş durumda. Ve AK Parti en az dört büyük parçaya bölünmüş durumda. AK Parti kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasının hazırlıklarını yapıyorlar. Erdoğan ekonomik buhrana da bir çözüm bulamıyor" ifadelerini kullandı.

'AKP'NİN TABANI 'ÇERÇEVE YASA'YA KARŞI'

'Çerçeve Yasa'ya AKP tabanının yüzde 70'inin karşı çıktığını savunan Özdağ, "Bana karşılaştığımız zaman vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı Allah yardımcınız olsun diyen AK Parti milletvekilleri ile karşılaşıyorum. Böyle bir ortamda Erdoğan siyaset mühendislikleri ile iktidarını uzatma mücadelesi veriyor. Ekonomi ağır bir yıkımla karşı karşıya, ekonomik buhran ağırlaşarak derinleşiyor" diye konuştu.