Türkiye'nin dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor... Ekipler ormanlarda meydana gelen yangınları söndürmek için büyük çaba gösterirken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yangınlarla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

'DEVLETİN ELİNDE BİLGİ VARDIR'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların yeni bir saldırı türü olabileceğini öne süren Özdağ, “Muhtemelen devletin elinde bilgi de vardır. Orman yangınları artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş durumda” dedi.

'İKTİDAR HAZIRLIKSIZ'

Özdağ, iktidarın her yaz yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirterek, yeterli personel, uçak ve istihbarat eksikliğine dikkat çekti.

“Bu sene ne yazık ki kaybedildi. Gelecek yaza çok kapsamlı bir hazırlık yapmalıyız” ifadeleriyle hükümeti eleştiren Özdağ, gelecek yaz için kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.