Önceki gün İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıya ilişkin Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

*Önceki gün İstanbul'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, iktidarın uyguladığı yüksek tansiyon politikasının açık bir sonucudur.

"ORTAYA ÇIKAN ZARAR ÇOK BÜYÜK OLMAKTADIR"

*Yaşanan ağır ekonomik kriz, yüksek tansiyon politikası ile birleşince ortaya çıkan zarar çok büyük olmaktadır. Farkında değilmiş gibi davranıyorlar ama bu politikadan muhalefetle birlikte iktidar da zarar görüyor.

*Seçimlere daha epey zaman var. Bu kadar uzun süre yüksek tansiyon politikası uygulamak sürdürülebilir değil. Dilerim dün Sayın Özel'e yapılan alçakça saldırı, gerilimli politik süreçten çıkmak için olumlu arayışlara yol açar.

*Bu vesile ile Sayın Özgür Özel'e tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.