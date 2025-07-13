Özdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır. Aksi takdirde PKK 'Ben kazandım' der ve diyor. Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl kayıtsız şartsız teslime zorlayacağını bilenlerin partisidir" açıklamasında bulundu.
Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır: Balıstik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır. Aksi takdirde PKK “ben kazandım” der ve diyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) July 13, 2025
Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl… pic.twitter.com/Bzk39n5jyN