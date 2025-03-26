Silivri Cezaevi’nde iki aydan fazla zamandır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yeni bir mesaj paylaştı.
'ASLINDA KATILDIM...'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki bazı isimlerin gözaltına alınmasıyla ülke genelinde başlayan protestolar devam ederken Saraçhane'de Ümit Özdağ’a çok benzeyen bir vatandaşın görüntüsü paylaşıldı.
Söz konusu görüntüleri, X hesabından paylaşan Özdağ, “Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar” notunu düştü.