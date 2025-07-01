Zafer Partisi, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenecek olan mitinge katılmama kararı aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile katılmama kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zafer Partisi İstanbul ilçe teşkilatlarına sözlü ve yazılı olarak Saraçhane’de düzenlenecek mitinge katılmama talimatı verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

- Bunun iki temel gerekçesi vardır:

- 1- Mizah dergisi Leman’daki provokatif, düşüncesiz ve hadsiz bir karikatürün yol açtığı tartışma, protesto ve kutuplaşma, iktidar bloğunun en aşırı unsurlarına yeni provokasyon fırsatı vermiştir.

- Bu provokasyonu Saraçhane’ye taşıma girişimi içinde bulunmaları olasıdır.

-Zafer Partisi teşkilatlarının böyle bir provokasyon sürecinin parçası olması söz konusu değildir.

- 2) Miting, CHP’nin düzenlediği bir mitingtir. Umarım olaysız ve başarıl geçer.

- Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinde hepimiz gibi CHP’nin de başarılı olmasını dileriz.

- Ancak Zafer Partisi ve muhtemelen başka partiler de CHP tarafından mitinge davet edilmiş değildir.

- Zafer Partisi de “Mehmetçik katillerine Af Yok” mitingleri düzenledi.

- CHP’yi davet etmemiştik, katılmadıkları için de suçlamadık.

- “Zafer Partisi teşkilatları neden CHP mitingine katılmıyor?” diye başka bir partiyi suçlamak anlamlı değildir.

- Siyasallaşan yargının düşman ceza hukuku ile muhalefete baskılarını en ağır şekilde yaşayan bir siyasi parti genel başkanı olarak dün olduğu gibi bugün de düşman ceza hukuku ile ezilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu ve bütün belediye başkanları ve belediye çalışanlarının hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

- Gelecek hafta Silivri Ceza İnfaz Kurumunu’nda ziyarette bulunmam için Adalet Bakanlığı ile arkadaşlarımız ön görüşme yaptılar. Umarım gereken izin çıkar.

- Ayrıca sayın İmamoğlu’nun değerli ailesini de ziyaret etmek için görüşme yapılmış ve özel kalemler tarafından tarih tespit edilmişti.

Bunlar ile beraber provokasyonlara karşı dikkatli olmaya devam edeceğiz.