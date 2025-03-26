Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutukluluğunun 63'üncü gününde Sözcü TV'ye mektup gönderdi.

Özdağ'ın mektubunu "Karşı Karşıya" programında İpek Özbey aktardı.

'Vatan yahut Silivri' başlıklı mektup şu şekilde:

"Düşman ceza hukukuyla tutuklanmamın üzerinden 63 gün geçti, ancak hala iddianame bulunmamaktadır. İddianamenin tamamlanması için yalnızca bir belgeye ihtiyaç vardır: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün, 30 Haziran 2024 olayları sonrasında hazırladığı tutanağı yollaması durumunda iddianame hazır olacak.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, tutuklanmam için gereken evrakı 35 dakikada hazırlamıştı, fakat 17 gündür bu belgeyi göndermeyerek iddianamenin yazılmasını ve tamamlanmasını engelliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirtiyor. Ancak, iki farklı hukuk uygulaması mevcut: Birisi Cumhur İttifakı'na, diğeri ise muhalefete uygulanan düşman ceza hukuku.

Ben de, düşman ceza hukuku ile tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, iddianamenin bir an önce çıkmasını bekliyorum. Sevgilerimle."