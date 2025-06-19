Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 148 gün cezaevinde kaldıktan sonra 17 Haziran’da tahliye edildi. NOW TV canlı yayınına katılan Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, hukukun üstünlüğünün kabul edilmesiyle Türkiye’nin birçok sorunu daha kolay aşabileceğine inandığını vurguladı.

'3 AY İDRAR KOKUSUYLA UYUDUM'

Özdağ, “İç cephe korkunç zayıflamış durumda. Hava savunma sistemlerinden daha güçlü bir milletin bekasını iç cephesi sağlar” diyerek, adil yargılamanın önemine dikkat çekti. Silivri Cezaevi’nin organize suç ve terör suçluları için uygun olduğunu, ancak muhalif siyasetçilerin bu koşullarda tutulmasının yanlış olduğunu belirtti. Kendi cezaevi deneyiminden örnek veren Özdağ, “Hücremin yanında kanalizasyon vardı, üç ay idrar kokusuyla uyudum. Bu kurallar siyasetçiler için değişmeli. Doğrusu tutuksuz yargılama” dedi.

'MAĞDURİYET SİYASİ BİR DİNAMİK YARATIYOR'

Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasetçilerin tutuklu soruşturulmasının yanlış olduğunu savunan Özdağ, bu durumun güçlü bir mağduriyet duygusu yarattığını ve bunun siyasi bir dinamik oluşturduğunu ifade etti. Ayşe Barım’ın “hükümeti devirmek” gibi imkânsız bir suçla itham edildiğini, tahliye eden hâkimin ise baskı altında geri adım attığını belirtti.

'DEHŞETE KAPILDIM'

Can Atalay’ın üç yıldır cezaevinde olduğunu ve TBMM’deki görevine dönmesinin iç barışa katkı sağlayacağını söyleyen Özdağ, Osman Kavala davasıyla ilgili ise, “Bir kitap okuyunca dehşete kapıldım. AİHM kararının uygulanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'DEMİRTAŞ DA SAHİP OLDUĞUM HAKLARA SAHİP OLMALI'

Selahattin Demirtaş’ın da adil yargılanması gerektiğini vurgulayan Özdağ, “Demirtaş’la temsil ettiği zihniyetle hayatım boyunca mücadele ettim, edeceğim. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak benim sahip olduğum haklara o da sahip olmalı. Hakkındaki mütalaa bir senedir yazılmıyor, bu devletin saygınlığıyla ilgili bir mesele” diye konuştu.

Özdağ, Resul Emrah Şahan ve Hasan Akgün’ün cezaevindeki duruşlarına da değinerek, hukuk üstünlüğünün Türkiye’nin sorunlarını çözmede kilit rol oynayacağını yineledi.