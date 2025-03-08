Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması başlatılmasına tepki gösterdi.
Özdağ, "Vedat Milor’a Ticaret Bakanlığı tarafından Kent lokantası için örtülü reklam soruşturması başlatılmış. Bir ülkede halkın bir kısmına düşman ceza hukuku uygulanmasının somut sonuçlarından birisi daha. Vedat Milor AKP’li bir belediyenin lokantasına gitseydi hakkında soruşturma başlatılır mıydı? Hayır" ifadesini kullandı.
Milor hakkında başlatılan soruşturmaya dair sessizliğini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yapmıştı.