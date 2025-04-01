Silivri Cezaevi’nde tutklu bulunan Zafer Partisi Genel Başanı Ümit Özdağ 70 gündür cezaevinde olduğunu belirterek, bütün Türk Milliyetçileri adına yattığını belirtti. Özdağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ONUN ADALETİ ZİNDANLARIN DUVARLARINI YIKAR"
"Değerli Zafer Partili Kardeşlerim, Bugün 1 Nisan. Zindanda 70. günüm. Sizin dışarıdaki varlığınız ve sevginiz benim en büyük gücüm. Hepinizin Bayramını tekrar kutluyor, içten sevgilerimi iletiyorum. Haklıyız, Haklıyız, Haklıyız. Ben Silivri’de bütün Türk Milliyetçileri ve Türk Milliyetçiliği adına yatıyorum. Sizlerden dua bekliyorum. Hüküm siyasilerin, Adalet Allah’ındır. Ben Allah’ın Adaletine sığındım. Onun Adaleti zindanların duvarlarını yıkar. Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Türk Milleti"