Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaşımında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında en uzun süre tutuklu kalan kişi olduğunu belirtti.

Tutukluluğunun asıl nedeninin, Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmesi olduğunu savunan Özdağ, “İktidara ayrı, muhalefete ayrı hukukun uygulandığı bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle, imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.