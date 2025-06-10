Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaşımında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında en uzun süre tutuklu kalan kişi olduğunu belirtti.
Tutukluluğunun asıl nedeninin, Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmesi olduğunu savunan Özdağ, “İktidara ayrı, muhalefete ayrı hukukun uygulandığı bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle, imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.
11 Haziran Çarşamba saat 10:30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda tutuklandıktan142 gün sonra hâkim karşısına çıkacağım.— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 9, 2025
Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. Maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum.
Ancak bütün Türkiye Silivri Cezaevinde olmamın… pic.twitter.com/oZ2M4G87Ds