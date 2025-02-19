Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Partililer ise Özdağ serbest bırakılana kadar Silivri'deki cezaevi önünde kurulan 'Zafer Otağı' önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

Jandarma ekipleri, çadırın cezaevinden 1 kilometre uzağında kurulmadığını iddia ederek müdahale etti.

Silivri Kaymakamlığı'nın 27 Ocak tarihli yasaklama kararı uyarınca, Zafer Otağı olarak adlandırılan bölgede adalet nöbeti tutan Zafer Partili isimlerin uzaklaştırılması talep edildi. Jandarma, Zafer Partisi üyelerinin nöbet tuttukları yerin yasaklı alanda olduğunu ileri sürdü.

'SADECE 1 KM'LİK ALANI KAPSIYOR'

Zafer Partili isimler ise yasaklama kararının yalnızca 1 kilometrelik alanı kapsadığını ve bulundukları yerin bu mesafeden daha uzun olduğunu savundu. Jandarma ise ölçüm yaptıklarını ve mesafenin 1 kilometrenin altında olduğunu ifade etti. Tartışmalar uzarken, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu da duruma müdahil oldu.

'BANA BİR KARAR GETİRİN, DERHAL TAHLİYE EDEYİM'

Şehirlioğlu, jandarmanın uzaklaştırma çabalarına tepki göstererek, "Gayet birbirimizi anlıyoruz. Sizin de emir kulu olduğunuzu biliyorum, beni askerlerinizle karşı karşıya getirmeyin lütfen. En ufak bir endişeye gerek yok, bu 27 Ocak 2025 tarihli karar o bölgeyle alakalı. Bugün burada çok farklı bir yerdeyiz. Bana bugün çıkan bir kararı getirin, burayı derhal tahliye edeyim" dedi.

ÖZDAĞ'IN HESABINDAN CANLI YAYINLANDI

Jandarma personeli ve Zafer Partili isimler arasındaki mesafe tartışması büyüdü. Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun jandarmayı ikna çabaları sonuç vermedi ve kurulan çadır kaldırıldı. Bu anlar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı