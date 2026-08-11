Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW TV'de Ezgi Gözeger'in sunduğu "Çalar Saat" programına konuk oldu. Programda Özdağ'a, "İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusu yöneltildi.

'MUHAKKAK BİR SEÇİM İTTİFAKI YAPILMALI'

Özdağ, soruya verdiği yanıtta seçim ittifakı yapılması gerektiğini belirtti.

Özdağ, "Kim böyle bir süreçte milli güçlerin birleşmesine karşı çıkıyorsa Saray'a çalışıyor demektir" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ İLE BTP İLE KOL KOLA YÜRÜRÜM'

Ümit Özdağ, Türk halkının seçim ittifakı istediğini savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhakkak bir seçim ittifakı yapılmalı çünkü Türk halkı bunu istiyor.

AKP, MHP, DEM bir araya gelmişken, ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak nasıl İYİ Parti ile BTP ile kol kola yürümeyi reddederim?"