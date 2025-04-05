Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede, hakkındaki iddianamenin hazır olduğunu ve mahkemece kabulünün beklendiğini söylediğini aktardı.

Sarıkaya, Silivri'de Ümit Özdağ'a destek vermek için kurulan çadırda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ben biraz önce kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu iyiydi, morali çok yüksekti. İddianamenin hazır olduğunu ve kabulünün beklendiğini, onama düşmesi gerektiğini söyledi. İddianamenin hazır olduğunu söyledi, bunu genel idare kuruluna iletmem gerektiğini kendisi bana bildirdi.

Partimizin oy oranlarının çok yükseldiğini, moralinin düzgün olduğunu ve buradan güçlenerek çıkacağını, siyasi dehanın içerde kalması bizim için çok üzücü bir şey. Hem ülkemiz için hem de Zafer Partililer için. Biz bir an önce Hocamızın dışarı çıkmasını ve güçlü bir muhalefet olarak devam etmesini istiyoruz. Genel İdare Kurulu'na bu bilgiyi vermemi istediği için bu bilgiyi genel idare kuruluna verdim."