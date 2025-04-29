Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek isteyenler Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Ümit Özdağ'ın duruşmasına katılmak için Çağlayan Adliyesi'ne giden avukatlar içeri girebilmek için slogan atıyor.

Özdağ'a destek vermek isteyen Zafer Partililer duruşma salonuna alınmaması üzerine adliye koridorunda arbede yaşandı. Zafer Partililer "Ümit Başkan yalnız değildir" sloganı attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de Özdağ'a destek vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

ÖZDAĞ: SÖZLERİM CUMHURBAŞKANI'NIN ŞAHSINA DEĞİL

Özdağ, "Bu sözlerim siyasi bir polemiktir. Cumhurbaşkanının şahsına değil, AK Parti genel başkanlığına yöneliktir." açıklamasını yaptı.

Özdağ ifadesinde şu sözlere yer verdi:

-Bu iki konuşma, siyasi parti genel başkanları arasında gerçekleşen bir polemikten öte bir nitelik taşımamakta, en ufak bir hakaret niteliği de taşımamaktadır. Konuşmamın iki yerinde de “Erdoğan ve AKP” ifadeleri birlikte geçmektedir.

-Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı kimliğine değil, AKP Genel Başkanı kimliğine yönelik bir cevap olduğu ortadadır. Konuşma Antalya’da yapılmış olmasına rağmen; İstanbul Başsavcılığı, 20 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkımda soruşturma başlattı. Aynı gün Ankara’da, saat 18.30 sularında, 100’e yakın polis memurunun, bulunduğumun lokantanın çevresini kuşatması sonrasında gözaltına alındım. Aynı akşam polis ve PÖH ekipleri tarafından, ortalama 150 km hızla bir konvoy eşliğinde İstanbul’a getirildim. Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2 metrelik bir kalasın üstünde geçirdim.

-21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri’de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı’nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün; Kayseri’de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır.