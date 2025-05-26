Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yargılanacağı davada hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.

Özdağ, 11 Haziran 2025’te Silivri’de mahkemeye çıkacak.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ümit Özdağ'ın, 11 Haziran'da görülecek davasını işaret ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"16 gün sonra kavuşacağız..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.