Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yargılanacağı davada hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.
Özdağ, 11 Haziran 2025’te Silivri’de mahkemeye çıkacak.
DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Ümit Özdağ'ın, 11 Haziran'da görülecek davasını işaret ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"16 gün sonra kavuşacağız..."
16 gün sonra #Kavuşacağız... pic.twitter.com/kgFTY8x27S— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 26, 2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.