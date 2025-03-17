Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 55 gün önce tutuklandı ve o günden beri Silivri Cezaevinde yatıyor. Buna rağmen hakkındaki suçlamanın ne olduğuna yönelik iddianamesi hâlâ yazılamayan Özdağ, cezaevinden bir mektup gönderdi.

Kardeşi Hilal Özdağ, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti. Fotoğrafta Ümit Özdağ’ın zayıflamış hali dikkat çekti.

POLİTİK-PSİKOLOJİK SAVAŞ

Daha iki gün önce kardeşi Hilal Özdağ’ın paylaştığı fotoğrafta, epey kilo verdiği anlaşılan Özdağ, mektubunda “Henüz hakkımda bir iddianame yok. 10 yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için, ülkemizin bir bölümünde Kürdistan kurarak ülkemizi parçalamak için Türk Milleti ve Türk devletine karşı politik-psikolojik savaş sürdürenler el üzerinde tutulurken 10 yıllardır askerin, polisin, jandarmanın, istihbaratçının yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, Türk milletinin dirliği için mücadele eden Ümit Özdağ ise ‘barışın önünde engel’ denilerek Silivri’de tek kişilik bir hücrede tutuluyor” diye yazdı.

‘ADALET ÇÖKTÜ’

Özdağ, adaletin çöktüğüne vurgu yaparken, kumpas iddiası dikkat çekti. Zafer Partisi lideri, “Açılan davalar yetmezmiş gibi şimdi de kumpas çabaları, polis sorguları olduğunu duyuyorum” dedi.

PARTİLİLER NÖBETTE

Genel başkanı içeride olmasına rağmen kamuoyu anketlerinde yükselen Zafer Partisi’ne de Özdağ’a da destekler sürüyor. Zafer Partililer, cezaevi önünde Zafer Otağı’nda adeta nöbet tutuyor.

Özdağ, özellikle açılım süreci başladığında “Bu süreci baltalayacağım” diye açıklama yapan Özdağ, SÖZCÜ’ye verdiği söyleşide de teröristbaşının Suriye’deki uzantısını koruyup meşrulaştırmak için PKK’yı gözden çıkardığını, ilk açılımdaki tuzağa düşüldüğünü ifade etmişti.