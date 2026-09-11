ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kürtçe tabela iddialarını dün bir basın toplantısıyla gündeme getirdi. “Terörsüz Türkiye” çerçeve yasasının fiilen uygulanamayacağını öne süren Özdağ, “Gelinen aşamada terörsüz Türkiye sürecinde PKK terör örgütünün silah bıraktığına dair henüz hiçbir bilgi bulunmamaktadır. PKK’nın Suriye, Irak ve İran kolları zaten silah bırakmayacaklarını açıklamışlardır. Bu bakımdan çerçeve yasanın fiilen işleme alınması da mümkün değildir” dedi.

Özdağ, “Suriye’de özerk bir paralel yapı oluşmuştur bile. Nitekim PKK’lılar bu özerk bölgede kamu kurumlarında istihdam ediliyorlar” dedi. Özdağ tabela için de şöyle dedi:

Özdağ

“DEM’li belediyeler her yeri Kürtçe trafik işaret ve levhalarla dolduruluyor. Türkçe de ikinci dil olarak yazılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dil Koruma ve Geliştirme Şubesi kurulmuş.Trafik levhaları işini bu şubeye yaptırıyorlarmış. Ve soruyorum Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ve Diyarbakır Valiliği’ne: Diyarbakır Belediyesi esnafa, Türkçe levhanı indir, Kürtçe levha asarsan aldığımız vergiyi azaltacağız yarı yarıya diyormuş. Sayın Diyarbakır Valisi, bu doğru mu?

ÜSKÜDAR TEPKİSİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması nedeniyle düzenlenen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin AK Parti’ye geçmesine ilişkin de konuşan Özdağ, “Yargının müdahalesinin nasıl, ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ mantığıyla Üsküdar Belediye Başkanının değişmesine neden olduğunu gördük. Bu demokrasi değil. Bu adalet değil.”

Özgenç

‘Kanun arkadan gelsin’ örneği

Diyarbakır’da asılan Kürtçe tabelalar konusunda Prof. İzzet Özgenç ise şu yorumu yaptı: “Bu bir kanun arkadan gelsin örneğidir.”