Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de son zamanlarda çıkan orman yangınlarında zarar gören köyleri ziyaret etti. Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü sakinleriyle bir araya gelen Özdağ, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti yerinde dinledi ve devletin afet süreçlerinde daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR VALİLİĞİNE ÇAĞRI

Yangında büyük zarar gören tarım arazileri, hayvanlar ve evler nedeniyle zor günler geçiren köy halkıyla sohbet eden Özdağ, köyün gençlerinin büyük fedakârlık göstererek yangınla mücadele ettiğini belirtti. Orhanlı Köyü Muhtarı Abdürrahim Ener ile görüşen Özdağ yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alan gençlerin taleplerini kamuoyuna taşıyarak, İzmir Valiliğine çağrıda bulundu.

Köydeki gönüllü gençlerin oluşturduğu Orhanlı’yı Yaşatma ve Koruma Derneği adına konuşan Aziz Çevre, İzmir Valiliğinden afetlerle mücadele için bir konteyner ve gerekli ekipman desteğini talep etti. Çevre, “120’ye yakın gencimiz gönüllü olarak her yangına koşuyor. Ekipman sıkıntımız çok büyük. Valimizden bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

Özdağ ise bu talebin önemine işaret ederek, “Burada insan gücü ve gönüllülük var. Geriye sadece gerekli ekipman kalıyor. Sayın Valimiz bu çağrıya kayıtsız kalmamalı” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin yardım süreçlerini hızlandırması gerektiğini dile getiren Özdağ, ardından yangından etkilenen ve büyük zarar gören Doğankent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

“PKK Sİ̇LAH BIRAKMIYOR, TRANSFER EDİ̇YOR”

Orhanlı ziyareti sırasında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Ümit Özdağ, PKK’nın “silah bırakma” törenini eleştirdi. PKK’nın silah bırakma töreni için “mangal partisi” ifadesini kullanan Özdağ, şunları söyledi:

“PKK’nın yapmış olduğu ‘mangal partisinde’ 30 tane Kalaşnikof’u yakmakla bir defa terör sona ermez. PKK da silah bırakmış olmaz. Çünkü PKK, sadece PKK’dan oluşmuyor. PJAK var, PYD var, PÇDK var… Bunlar KCK adlı terörist örgütün alt kolları olmak durumunda. Bunların hiçbirisi silah bırakmadı. PKK da elindeki ağır ve gelişmiş silahları PYD’ye ve PJAK’a verdi. Aynı zamanda bu silahları kullanan, bu konularda uzmanlaşmış teröristler de PJAK ve PYD’ye kaydırıldı.

Türkiye’de kamuoyunu anayasa değişikliği konusunda ikna edebilmek için bir mizansen hazırlanmakta. PKK silah bırakıyormuş gibi yapıyor ama silahlarını yan örgütlerine aktarıyor. Orta Doğu’da eylemlerine devam ediyor. Kendi içerisinde sadece silah aktarımı da yapmıyor; PYD’den, PJAK’tan militan-terörist takviyesi de yapılıyor İran’a karşı. Hükümet de bize şunu söylüyor: ‘Biz hiçbir pazarlık yapmıyoruz.’ Doğru değil. Terörle bir müzakere süreci yaşıyoruz.

Şimdi Mecliste kurulacak komisyon da Öcalan’ın birinci terörle müzakere sürecinde bahsetmiş olduğu ‘Barış Komisyonu’ muadili zemininde kuruluyor. Şöyle söyleniyor efendim: ‘Bu komisyon anayasa yapmayacak.’ Peki bu komisyon anayasa yapmayacaksa ne yapacak? Bu komisyonla ne konuşacaksınız? Ve bu komisyonun muhatabı kim olacak? Bu komisyon, anayasanın değiştirilmesine hazırlık zeminini oluşturacak komisyon.

Öte yandan PKK, PYD ve diğer terör şefleri de açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. ‘Biz bunları yapıyoruz; 30 tane silahı yaktık ama siz de anayasanızı değiştirmezseniz, yasal değişiklikler, anayasal değişiklikler yapmazsanız, Öcalan’ı özgürleştirmezseniz tekrar teröre başlarız’ diye tehdit ediyorlar. Şimdi bundan daha açık bir pazarlık nasıl olsun?”