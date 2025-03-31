"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
69 gündür iddianame bekleyen Özdağ, kaldığı hücrenin krokisini çizerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında hücresinin 20 metrekarelik avlusunda geçirdiği günü aktaran Özdağ, "Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun "Nar Ağacı" adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim" ifadelerini kullandı.
Özdağ, çizimde hücresinin ayrıntılarını da net şekilde verdi.
Çizimde ana hücre; 20 metrekarelik avlu, pencereler, güneşin vurduğu alan, banyo, mutfak, kapı ve yatak gibi unsurlar da yer aldı.