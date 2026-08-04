Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve fenomen Oğuzhan Uğur'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, anayasanın 10'uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine vurgu yaptı.

Özdağ, görüştüğü Dedetaş'ın kendisine yönelik yapılan tekliflerle ilgili açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

ÖZDAĞ, DEDETAŞ'A YAPILAN TEKLİFİ AKTARDI

Özdağ, Dedetaş'ın şu ifadeleri kullandığını söyledi:

"Sinem (Dedetaş) Hanım'la görüştük. Morali yüksek. 'Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım.

Ancak ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini seçmene saygının bir gereği olduğuna inanıyorum ve yapmış olduğum, almış olduğum tavırdan dolayı da haklı ve doğru olduğumu düşünüyorum ve mutluyum' dedi.

Delilleri karartma ve kaçma şüphesiyle Sinem Hanım tutuklanmış. Ben ‘belediyede soruşturma başladıktan sonra iki kez yurt dışına gittim. Her ikisinde de geri geldim.

Kaçacak bir şeyim yok. Korkacak bir şeyim yok. Delillerin karartılması mümkün değil; zaten delil olduğu söylenen şeylerin tamamına savcılık tarafından el konulmuş durumda' diyor."