"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Ümit Özdağ’ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluğun devamına karar verilmesi talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruşmaya katılacak isimler arasında yer aldı.

Ümit Özdağ alkışlar ve "Bozkurt Ümit" sloganları eşliğinde duruşma salonuna girdi.

Salonda İstiklal Marşı okumaya başladı. Hakim duruşma düzenine ilişkin uyarılarda bulundu ve duruşma başladı.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi.

"SAVCININ MÜTALAASI HUKUK CİNAYETİ"

Özdağ savunmasına başladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı:

-Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor.

-Savcılık Türk Milleti’ne büyük bir yalan söylüyor!

-Kayseri Olayları benim attığım tweetler sebebiyle değil; 27 yaşındaki Suriyeli bir sapığın, 7 yaşındaki yeğenini taciz etmesi sebebiyle gerçekleşmiştir. Bunu kamuoyundan gizleyemeyecekler!

"ÇOK ÖFKELİYİM"

Savcılığın bu mütalaası karşısında gerçekten çok öfkeliyim! Hukuk adına öfkeliyim! Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına öfkeliyim

ZAFER PARTİLİLER SİLİVRİ'DE

Özdağ'ın duruşmasına destek için Zafer Partililer de Silivri'ye geldi. Savcı geçtiğimiz duruşmada Özdağ için 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapsini talep etmişti.