YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sermaye piyasalarında gündeme gelen fon vurgununa ilişkin partisinin hazırladığı sekiz dosyadan ilkini kamuoyuyla paylaşmıştı...

Özlale, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü şirket ortaklıklarını ve borsa ilişkilerini gündeme taşımıştı...

Özlale, açıklamasında Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal’ın, Ünsal Ban ile Londra merkezli Gainex Global Ltd şirketindeki ortaklığına dikkat çekmişti...

Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan’ın ise Matriks hisseleriyle ilişkisini gündeme getirmişti...

Öte yandan Özlale, Tera’nın belge yönetim sisteminde dört farklı isim adına 112 saniye içinde art arda kayıt oluşturulduğunu iddia ederek Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) çeşitli sorular yöneltmişti...

ÇİĞDEM KARAASLAN'DAN İDDİALARA YANIT

Özlale’nin gündeme getirdiği iddiaların ardından AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’dan açıklama geldi.

Karaaslan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda iddialara yanıt verdi

Karaaslan şu ifadeleri kullandı:

-Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar süikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum.

-Çok net ifade edeceğim;

-Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!

-2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir.

-Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin Hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.