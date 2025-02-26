Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk, sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.
Maçta 77. dakika oynanırken oyunu durduran Ümit Öztürk, saha kenarına gelerek dördüncü hakem Davut Çelik'e sakatlandığını işaret etti. Trabzonspor sağlık ekibinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği Ümit Öztürk, maça devam edemedi ve yerini dördüncü hakem Davut Çelik'e bıraktı.
Ümit Öztürk'ün tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği öğrenildi. Ümit Öztürk, maçın kalan bölümünde dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.