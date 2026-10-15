İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nde takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi. Tankerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun aktardığı donanma açıklamasına göre ekipler, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki devriye görevi sırasında alev almış tankeri tespit etti. Açıklamada, tankerin bulunduğu alan “yasaklı bölge” olarak nitelendirildi.

Donanma, petrol tankerinin kendileriyle herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmadığını ve takip sistemini kapattığını belirtti.

Tankerin saldırıya mı uğradığı yoksa teknik sorun mu yaşadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.