Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltmak ve ticaret yollarını güvence altına almak için diplomatik bir hamle daha geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, yaptığı açıklamada Tahran'daki görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

Busaidi, "Hürmüz Boğazı için geçici bir koridoru ve güvenli seyrüseferi yeniden tesis etmeye yönelik düzenlemeleri yakında duyuracağımız konusunda ümitliyim" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞME YAPACAĞIZ'

Busaidi, İslamabad Mutabakatı'nın 5. maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimi ve kalıcı bir çözümün bu adımı takip edeceğini kaydetti.

Bölgedeki taraflarla yapılacak görüşmelerin barış, işbirliği, istikrar ve seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek amacıyla yürütüleceğini aktardı.