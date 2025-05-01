Çirkin saldırıyı Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir kozmetik firmasının afişlerinde yer alan gülen kadınların yüzünün sansürlendiği ve resimlerin üzerine "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazıldı.

Okuducu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gülümseyen iki kadın... Sadece gülümseyen iki kadın. Kadının görünürlüğüne bile katlanamayan bir anlayışın hedefinde. Bugün Ümraniye'de "toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan görseller ile, gülen kadın fotoğraflı reklamlarının üzeri kapatıldı. Yakın zamanda Üsküdar'da ve İstanbul'un çeşitli köşelerinde benzer provokasyonları görmüştük. Bunu bir gurup gericinin yaptığını ve önemsenmemesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Toplumun tamamına maletmememiz gerekir. Doğru! Peki bu ülkede organize şekilde gerçekleştirilen bir eylemle "ahlak bekçileri" kadın düşmanlığını sürdürürken bunu görmezden mi geleceğiz? Cumhuriyetin kadın erkek eşitliği üzerinde temellendirdiği tüm uygulamalarını hedef tahtasına oturtan bu anlayışa karşı sessiz mi kalacağız? Tabi ki hayır... Bu eylem Kadın bedeni, kimliği ve emeğine yönelik saldırılardan sadece biri. :'Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak, kadın iffetli olacak." Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya kiralıktır” "Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Bir kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olur" gibi nice söz bu anlayışı taşıyanlar tarafından kesintisiz olarak dile getirilmiş ve bu iklim beslenmiştir. Hergün iki kadının katledildiği iklim bu çarpık ahlak anlayışının sonucudur. Kınıyoruz!"