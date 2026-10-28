İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabahın erken saatlerinde TEM bağlantı yolunda korku dolu bir araç yangını meydana geldi. Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde yaşandı.

BİR ANDA ALEV ALDI, EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİLER

Edinilen bilgilere göre, Orhan Alkan idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü Alkan, aracı hemen sağa çekerek emniyet şeridinde durdurdu.

Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, alevlerin büyümesini engellemek için kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi. Ancak hızla yayılan alevleri söndürmeye çalışan iki arkadaş, ellerinden yanarak hafif şekilde yaralandı.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Alevlerin tüm aracı sarması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin köpüklü ve tazyikli suyla müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN ELLERİMİZ YANDI"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine doğru ilerlerken araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama motordan yoğun alevler çıkmaya başladı. Araçtan inip arkadaşımla birlikte söndürmeye çalıştık fakat kontrol edemedik. Yangına müdahale ederken hem benim hem de yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle bağlantı yolunda bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.