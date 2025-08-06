Ümraniye'de motokuryeye bir grup kişinin saldırması, akıllara yıllar önce Aksaray'da esnafla kavga eden İrlandalı boksörü getirdi.
Trafikte seyir halindeyken kurye ile tartışma yaşayan 5 kişilik grup, araçtan inerek kuryeye saldırdı.
TEK BAŞINA 5 KİŞİYİ DÖVDÜ
Saldırganlar karşısında ayakta kalmayı başaran kurye, üzerine gelenleri yumruk darbeleriyle sersemletti.
Kavgayı ayırmak için kaosun ortasında kalan bir kadın ise, başına aldığı yumruk darbesinin ardından yere düştü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından söz konusu kavgaya yönelik inceleme başlatıldı.
Ümraniye'de motokuryeye bir grup kişinin saldırması, akıllara yıllar önce Aksaray'da esnafla kavga eden İrlandalı boksörü getirdi.