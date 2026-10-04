İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3-4 Ekim tarihlerinde Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Konohafest'te arbede yaşandı. Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan'ın aktardığına göre, tekbir getirerek festival alanına ilerlediği belirtilen bir grup, etkinlikte bulunan katılımcılara saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler olay sırasında fiziksel saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, müdahale eden polis ve güvenlik görevlileriyle de arbede yaşadı. ETKİNLİK SONA ERDİRİLDİ Yaşanan arbedede festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polis ekipleri gruba müdahale ederek alanın dışına çıkarırken festival, katılımcıların güvenliği gerekçe gösterilerek sona erdirildi.

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